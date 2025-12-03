У крупнейшей криптобиржи мира теперь будет два CEO: пост получила соосновательница И Хе

Фото: depositphotos.com

Binance Holdings Ltd. в среду объявила о назначении нового генерального директора – ею стала одна из соучредительниц биржи И Хе, сообщила LIGA.net пресс-служба компании.

И Хэ будет занимать должность со-гендиректора и делить ее с действующим главой Ричардом Тенгом, который назвал это решение "естественным шагом" в развитии компании, который "будет двигать организацию к новым успехам".

И Хэ и Ричард Тэнг (Фото: Binance)

В Binance отметили, что И Хе вместе с Тенгом будет отвечать за стратегическое развитие, усиление глобальной регуляторной базы и дальнейшее формирование прозрачной и устойчивой платформы для цифровых активов. Bloomberg указывает, что за кулисами Хе давно играла ключевую роль: ей приписывают стремительный рост экосистемы BNB Chain, а также участие в надзоре за институциональным направлением и крупными приобретениями, в частности CoinMarketCap.

Назначение произошло вскоре после того, как президент США Дональд Трамп помиловал предыдущего гендиректора Binance Чанпэна Чжао. Тот ранее признал вину в нарушениях правил борьбы с отмыванием средств, был приговорен к четырем месяцам заключения и согласился на урегулирование с правительством США на сумму $4,3 млрд.

По данным профиля Хэ в социальной сети X, до назначения она занимала должность директора по взаимодействию с клиентами. Вместе с Чжао они основали биржу в 2017 году, а также имеют общих детей.