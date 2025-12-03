Найбільша криптобіржа світу тепер матиме двох CEO: посаду отримала співзасновниця І Хе

Фото: depositphotos.com

Binance Holdings Ltd. у середу оголосила про призначення нової генеральної директорки – нею стала одна зі співзасновниць біржі І Хе, повідомила LIGA.net пресслужба компанії.

І Хе обійматиме посаду співгендиректорки та ділитиме її з чинним очільником Річардом Тенгом, який назвав це рішення "природним кроком" у розвитку компанії, що "рухатиме організацію до нових успіхів".

І Хе і Річард Тенг (Фото: Binance)

У Binance зазначили, що І Хе разом із Тенгом відповідатиме за стратегічний розвиток, посилення глобальної регуляторної бази та подальше формування прозорої й стійкої платформи для цифрових активів. Bloomberg вказує, що за лаштунками Хе давно відігравала ключову роль: їй приписують стрімке зростання екосистеми BNB Chain, а також участь у нагляді за інституційним напрямом та великими придбаннями, зокрема CoinMarketCap.

Призначення відбулося невдовзі після того, як президент США Дональд Трамп помилував попереднього гендиректора Binance Чанпена Чжао. Той раніше визнав провину у порушеннях правил боротьби з відмиванням коштів, був засуджений до чотирьох місяців ув’язнення і погодився на врегулювання з урядом США на суму $4,3 млрд.

За даними профілю Хе в соціальній мережі X, до призначення вона обіймала посаду директорки із взаємодії з клієнтами. Разом із Чжао вони заснували біржу у 2017 році, а також мають спільних дітей.