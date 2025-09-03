Украина потеряла две позиции в мировом рейтинге принятия криптоактивов

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Украина заняла восьмое место в глобальном индексе принятия криптоактивов в 2025 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования Chainalysis.

Пятерку лидеров глобального рынка криптовалют по объемам операций в 2025 году возглавили Индия, США, Пакистан, Вьетнам и Бразилия. В топ-10 также вошли Нигерия, Индонезия и Филиппины. Россия находится на десятом месте.

Азиатско-Тихоокеанский регион стал лидером по темпам роста объемов криптоопераций – на 69% – до $2,36 трлн. Значительную роль сыграли ключевые рынки: Индия, Вьетнам и Пакистан. В Латинской Америке объемы криптовалютных транcакций выросли на 63% за год, тогда как Ближний Восток и Северная Африка показали более скромный рост – на 33%.

Северная Америка и Европа остаются доминантными по суммарным объемам: на них пришлось более $2,2 трлн и $2,6 трлн соответственно. Chainalysis объясняет это улучшением регуляторной базы для криптоактивов и ростом институционального спроса, подкрепленного запуском спотовых Bitcoin-ETF.

Подобная динамика наблюдается и в сфере стейблкоинов: USDT и USDC остаются лидерами по объемам, однако более мелкие монеты, как EURC, PYUSD и DAI, демонстрируют стремительный рост. Например, среднемесячный оборот EURC вырос с $47 млн в июне 2024 года до $7,5 млрд в июне 2025 года, PYUSD – с $783 млн до $3,95 млрд за тот же период.

Биткоин остается главным "входом" в криптоэкономику: на цифровое золото пришлось $4,6 трлн за год. В топ-5 также вошли токены L1-блокчейнов, стейблкоины, альткоины и низколиквидные монеты.

Корректировка данных по численности населения показывает, что лидерами внедрения криптовалют стали страны Восточной Европы: Украина, Молдова и Грузия. Высокий уровень активности здесь объясняют экономической неопределенностью, недоверием к банкам и технической грамотностью населения, что делает криптовалюту привлекательной для сохранения средств и трансграничных платежей даже в условиях инфляции, войны или банковских ограничений.