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$1,3 млрд для Украины. В МВФ рассказали о назначении нового пакета помощи

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2022, 13:41
$1,3 млрд для Украины. В МВФ рассказали о назначении нового пакета помощи - Фото
Фото: ЭРА

Новый пакет финансирования Украины на $1,3 миллиарда по программе Rapid Financing Instrument (RFI) должен удовлетворить потребности платежного баланса Украины, а также поддержать ее кредитоспособность. Об этом говорится в официальном сообщении МВФ.

В Фонде подчеркнули, что Украина несет огромные гуманитарные и экономические потери из-за войны. А это приводит к масштабным и безотлагательным потребностям в фискальном и внешнем финансировании.

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В условиях массового перемещения людей, а также разрушения жилья и ключевой инфраструктуры МВФ прогнозирует, что реальный ВВП Украины сократится на 35% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, а потребности в финансировании останутся очень большими.

В МВФ отметили, что выплата в рамках RFI эквивалентна 50% квоты Украины в МВФ. Она поможет удовлетворить срочные потребности платежного баланса, а также будет играть роль катализатора для продолжения финансовой поддержки со стороны кредиторов и доноров Украины.

Наталія Софієнко
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