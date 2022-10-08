$1,3 млрд для Украины. В МВФ рассказали о назначении нового пакета помощи
Новый пакет финансирования Украины на $1,3 миллиарда по программе Rapid Financing Instrument (RFI) должен удовлетворить потребности платежного баланса Украины, а также поддержать ее кредитоспособность. Об этом говорится в официальном сообщении МВФ.
В Фонде подчеркнули, что Украина несет огромные гуманитарные и экономические потери из-за войны. А это приводит к масштабным и безотлагательным потребностям в фискальном и внешнем финансировании.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
В условиях массового перемещения людей, а также разрушения жилья и ключевой инфраструктуры МВФ прогнозирует, что реальный ВВП Украины сократится на 35% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, а потребности в финансировании останутся очень большими.
В МВФ отметили, что выплата в рамках RFI эквивалентна 50% квоты Украины в МВФ. Она поможет удовлетворить срочные потребности платежного баланса, а также будет играть роль катализатора для продолжения финансовой поддержки со стороны кредиторов и доноров Украины.
- 10 марта МВФ перечислил Украине $1,4 млрд в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument.
- 13 сентября президент Владимир Зеленский анонсировал, что Украина получит от МВФ дополнительные средства в рамках программы RFI.
- 14 сентября директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева анонсировала разработку новой долгосрочной кредитной программы для Украины.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что МВФ приступит к работе над новой специальной программой с Украиной уже в октябре.
Комментарии