Банк Евросоюза готов поддерживать Украину еще десять лет, план на 2024 год – 560 млн евро

В 2024 году Украина получит 560 млн евро для проектов в энергетике, транспортной инфраструктуре, восстановлении жилья и для поддержки бизнеса

Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Украина договорилась с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о поддержке экономики в ближайшие десять лет. Подписание Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве состоялось на полях Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, США, 18 апреля, сообщило Министерство финансов.

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В 2024 году Украина получит 560 млн евро для проектов в сфере энергетики, транспортной инфраструктуры, восстановления жилья, а также на проекты, которые поддержат экономическое восстановление и украинский бизнес, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Планируется ускорить работу над текущими проектами и сфокусировать внимание на подготовке новых инвестиций в критические государственные и частные инициативы.

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Минфин уточнил, что в этом году ЕИБ предоставит Украине 500 млн евро кредитов и 60 млн евро грантов на реализацию текущих проектов.

Сегодня объем портфеля совместных с ЕИБ проектов в государственном и частном секторе является самым большим за все годы сотрудничества и достигает более 7 млрд евро. А с начала полномасштабной войны объем предоставленных инвестиций ЕИБ – более 2 млрд евро, отметил министр финансов Сергей Марченко.

"Подписание Меморандума позволит структурировать направления дальнейшего сотрудничества в государственном и частном секторах. Проекты будут сосредоточены, среди прочего, на усилиях по восстановлению и целям вступления в ЕС", – сказал министр.

Портфель новых национальных инфраструктурных проектов может включать:



→ инвестиции в дорожный сектор;

→ модернизацию железнодорожных линий, железнодорожных узлов и пунктов пересечения границы;

→ энергетический сектор;

→ повышение уровня гражданской защиты, а также защиты стратегической национальной инфраструктуры и цифровой устойчивости Украины;

→ инфраструктуру здравоохранения.

Ожидается, что стороны разработают общие проекты в государственном секторе на местном уровне:

→ обеспечение потребностей в коммунальных услугах, включая водоснабжение и водоотвод, централизованное теплоснабжение;

→ энергоэффективный ремонт поврежденных войной общественных зданий и частных домов;

→ восстановление, направленное на удовлетворение потребностей местной социальной инфраструктуры, включая образовательные учреждения и инвестиции в инфраструктуру здравоохранения.

Также ЕИБ рассматривает возможность увеличения гарантий украинского бизнеса и дополнительных финансовых инструментов для развития частного сектора в Украине.

Банк также рассмотрит возможность запуска дополнительного гарантийного механизма по поддержке прямых иностранных инвестиций в Украину.

Кроме того, предусматривается увеличение консультативной поддержки, включая развертывание JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Совместная помощь в поддержке проектов в европейских регионах) в Украине.