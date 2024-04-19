Банк Євросоюзу готовий підтримувати Україну ще десять років, план на 2024 рік – 560 млн євро
Україна домовилася з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) про підтримку економіки на найближчі десять років. Підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва відбулося на полях Весняних зборів МВФ та Світового банку у Вашингтоні, США, 18 квітня, повідомило Міністерство фінансів.
У 2024 році Україна отримає 560 млн євро для проєктів у сфері енергетики, транспортної інфраструктури, відновлення житла, а також на проєкти, які підтримають економічне відновлення та український бізнес, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Планується прискорити роботу над поточними проєктами та сфокусувати увагу на підготовці нових інвестицій ЄІБ у критичні державні та приватні ініціативи.
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Мінфін уточнив, що цього року ЄІБ надасть Україні 500 млн євро кредитів та 60 млн євро грантів на реалізацію поточних проєктів.
Сьогодні обсяг портфеля спільних з ЕІБ проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці і сягає понад 7 млрд євро. А з початку повномасштабної війни обсяг наданих інвестицій ЄІБ – понад 2 млрд євро, зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
"Підписання Меморандуму дозволить структурувати напрями подальшого співробітництва у державному та приватному секторах. Проєкти будуть зосереджені, серед іншого, на зусиллях із відновлення та цілях вступу до ЄС", – сказав міністр.
Портфель нових національних інфраструктурних проєктів може, серед іншого, включати:
→ інвестиції в дорожній сектор;
→ модернізацію залізничних ліній, залізничних вузлів та пунктів перетину кордону;
→ енергетичний сектор;
→ підвищення рівня цивільного захисту, а також захисту стратегічної національної інфраструктури та цифрової стійкості України;
→ інфраструктуру охорони здоров'я.
Очікується, що сторони розроблять спільні проєкти у державному секторі на місцевому рівні:
→ забезпечення потреб у комунальних послугах, включно з водопостачанням та водовідведенням, централізованим теплопостачанням;
→ енергоефективний ремонт пошкоджених війною громадських будівель і приватних будинків;
→ відновлення, спрямоване на задоволення потреб у місцевій соціальній інфраструктурі, включно з освітніми закладами та інвестиціями в інфраструктуру охорони здоров'я.
Також ЄІБ розглядає можливість збільшення гарантій для українського бізнесу і додаткових фінансових інструментів для розвитку приватного сектору в Україні.
Банк також розгляне можливість запуску додаткового гарантійного механізму для підтримки прямих іноземних інвестицій в Україну.
Крім того, передбачається збільшення консультативної підтримки, включно з розгортанням JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Спільна допомога у підтримці проєктів у європейських регіонах) в Україні.
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- У середині квітня Рада Європейського Союзу на рівні міністрів фінансів ухвалила рішення про збільшення частки ЄС у Європейському банку реконструкції та розвитку. Це сприятиме збільшенню фінансової допомоги для України.
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