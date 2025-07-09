Bloomberg: ЕС планирует создать фонд на 100 млрд евро для поддержки Украины

В многолетний финансовый план ЕС могут включить новый фонд для помощи Украине

Фото: Depositphotos

Европейский Союз рассматривает возможность создания нового фонда на 100 млрд евро (более $117 млрд) для долгосрочной поддержки Украины на фоне затяжной войны с Россией. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Окончательное решение пока не принято. Предложение будет обсуждаться в рамках разработки нового многолетнего финансового плана (MFF), который Еврокомиссия представит 16 июля.

Если страны-члены блока согласуют инициативу, первые выплаты начнут поступать Украине с 2028 года.

Читайте также Чьи миллиарды? Как устроен госдолг и кто на нем зарабатывает

Такой шаг может еще больше сместить финансовую ответственность за поддержку Украины с США на Европу.

С начала полномасштабной войны ЕС уже предоставил Украине почти 160 млрд евро помощи. В эту сумму входит фонд на 50 млрд евро, который будет предоставлять гранты и займы до 2027 года, и 50 млрд евро, полученные из доходов от замороженных активов РФ.

Новый фонд, как и предыдущие программы, может включать гранты и льготные кредиты, большинство из которых связаны с выполнением Украиной реформ на пути к членству в ЕС.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Брюссель "готов оказывать всю необходимую поддержку Украине столько, сколько потребуется".

По его словам, сейчас прорабатываются различные варианты продолжения финансирования, в частности – за счет доходов от замороженных российских активов.