Bloomberg: ЄС планує створити фонд на 100 млрд євро для підтримки України

У багаторічний фінансовий план ЄС можуть включити новий фонд для допомоги Україні

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Європейський Союз розглядає можливість створення нового фонду на 100 млрд євро (понад $117 млрд) для довгострокової підтримки України на тлі затяжної війни з Росією. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Остаточне рішення поки не ухвалене. Пропозиція буде обговорюватися у рамках розроблення нового багаторічного фінансового плану (MFF), який Єврокомісія презентує 16 липня.

Якщо країни-члени блоку погодять ініціативу, перші виплати почнуть надходити Україні з 2028 року.

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Такий крок може ще більше змістити фінансову відповідальність за підтримку України з США на Європу.

З початку повномасштабної війни ЄС вже надав Україні майже 160 млрд євро допомоги. До цієї суми входить фонд на 50 млрд євро, який надаватиме гранти і позики до 2027 року, та 50 млрд євро, отримані з прибутків від заморожених активів РФ.

Новий фонд, як і попередні програми, може включати гранти та пільгові кредити, більшість із яких пов’язані з виконанням Україною реформ на шляху до членства в ЄС.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що Брюссель "готовий надавати всю необхідну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно".

За його словами, наразі опрацьовуються різні варіанти продовження фінансування, зокрема – за рахунок прибутків від заморожених російських активів.