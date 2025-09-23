Bloomberg: размер новой программы МВФ предварительно оценивается в $8 млрд

Фото: пресс-служба Офиса президента

Размер новой кредитной программы Международного валютного фонда для Украины предварительно оценивается в сумму примерно $8 миллиардов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Параметры новой программы будут обсуждаться с Кабинетом министров в Киеве в ноябре.

Украина спешит согласовать новую четырехлетнюю программу с МВФ до конца года, потому что уже исчерпала большинство средств по текущей программе на $15,5 миллиарда. Нынешня программа с МВФ действует до 2027 года, но, как объяснял глава Национального банка Андрей Пышный, она значительно фокусируется на послевоенном восстановлении, тогда как война не заканчивается и следующий бюджет тоже будет военным.

9 сентября премьер Юлия Свириденко передала руководителю миссии МВФ Гэвину Грею письмо с запросом о новой программе сотрудничества, которая должна поддержать Украину в течение следующих нескольких лет.

Президент Владимир Зеленский в понедельник обсудил с директором МВФ Кристалиной Георгиевой перспективы новой программы расширенного финансирования.

Кабинет министров и Минфин ранее говорили, что Украине нужно около $37,5 миллиардов внешней помощи в течение 2026-2027 годов, тогда как в МВФ считают, что эта сумма будет существенно больше, учитывая рост военных расходов и другие потребности бюджета. После обсуждений стороны согласились, что речь идет примерно о $65 миллиардах, утверждает Bloomberg.

По словам источников, согласованная оценка уже была предоставлена Европейской комиссии. Главный донор Украины планирует предоставить значительную часть необходимой суммы, используя замороженные российские активы, в виде репарационного займа.