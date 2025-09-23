Bloomberg: размер новой программы МВФ предварительно оценивается в $8 млрд
Размер новой кредитной программы Международного валютного фонда для Украины предварительно оценивается в сумму примерно $8 миллиардов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Параметры новой программы будут обсуждаться с Кабинетом министров в Киеве в ноябре.
Украина спешит согласовать новую четырехлетнюю программу с МВФ до конца года, потому что уже исчерпала большинство средств по текущей программе на $15,5 миллиарда. Нынешня программа с МВФ действует до 2027 года, но, как объяснял глава Национального банка Андрей Пышный, она значительно фокусируется на послевоенном восстановлении, тогда как война не заканчивается и следующий бюджет тоже будет военным.
9 сентября премьер Юлия Свириденко передала руководителю миссии МВФ Гэвину Грею письмо с запросом о новой программе сотрудничества, которая должна поддержать Украину в течение следующих нескольких лет.
Президент Владимир Зеленский в понедельник обсудил с директором МВФ Кристалиной Георгиевой перспективы новой программы расширенного финансирования.
Кабинет министров и Минфин ранее говорили, что Украине нужно около $37,5 миллиардов внешней помощи в течение 2026-2027 годов, тогда как в МВФ считают, что эта сумма будет существенно больше, учитывая рост военных расходов и другие потребности бюджета. После обсуждений стороны согласились, что речь идет примерно о $65 миллиардах, утверждает Bloomberg.
По словам источников, согласованная оценка уже была предоставлена Европейской комиссии. Главный донор Украины планирует предоставить значительную часть необходимой суммы, используя замороженные российские активы, в виде репарационного займа.
- В марте 2023 года Украина получила от МВФ четырехлетнюю кредитную программу расширенного финансирования на общую сумму $15,6 млрд. За два года состоялось восемь успешных пересмотров программы, Украина получила девять траншей.
