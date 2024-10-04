Большинство компаний не смогут компенсировать работникам повышение военного сбора – опрос

ЕБА предупредила, что подавляющему большинству работников нужно готовиться к более низким зарплатам

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Большинство компаний не смогут компенсировать своим работникам запланированное повышение военного сбора с 1,5% до 5%. Соответственно, их доходы снизятся, свидетельствует опрос Европейской бизнес ассоциации.

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55% участников опроса признали компенсацию непосильной.

Только 14% респондентов готовы полностью компенсировать снижение реального дохода работников, 13% – частично. Еще 6% рассматривают возможность введения компенсационной надбавки до конца военного положения. Эти цифры почти не будут отличаться, даже если депутаты при рассмотрении законопроекта снизят ставку повышения до 3%.

Участники опроса также "очень настороженно" относятся к идее повышения налога на добавленную стоимость.

"Этот шаг может вместо борьбы с тенью, наоборот, стимулировать контрабанду и незаконную торговлю. Оценивая влияние повышения НДС, следует учитывать не сугубо фискальный эффект, а спрогнозировать влияние на экономику Украины в средне- и долгосрочной перспективе. Как альтернативу тотальному повышению НДС, бизнес поддерживает предложение обложить НДС импортные операции с товарами до 500 евро в сопровождаемом багаже и до 150 евро для почтовых и экспресс-отправлений, которые освобождены от налогообложения", – говорится в сообщении.

В целом увеличение налоговой нагрузки – потенциальный рост НДС, военного сбора, единого социального взноса – заставит 56% опрошенных компаний сокращать другие важные для функционирования компании расходы. Для 11% компаний такое повышение может привести к частичному сокращению производства или бизнеса.

Экспресс-опрос проводился с 1 по 3 октября 2024 года среди членских компаний ЕБА. Участники опроса – 71 компания из разных отраслей экономики. Среди участников: международные компании – 79%, украинские компании – 21%; 48% – крупные предприятия, 44% – средние и 8% – малы.