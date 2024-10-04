Більшість компаній не зможуть компенсувати працівникам підвищення військового збору – опитування

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Більшість компаній не зможуть компенсувати своїм працівникам заплановане підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Відповідно, їхні доходи зменшаться, свідчить опитування Європейської бізнес асоціації.

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55% учасників опитування визнали компенсацію непосильною.

Тільки 14% респондентів готові повністю компенсувати зниження реального доходу працівників, 13% – частково. Ще 6% розглядають можливість запровадження компенсаційної надбавки до кінця воєнного стану. Ці цифри майже не відрізнятимуться, навіть якщо депутати під час розгляду законопроєкту зменшать ставку підвищення до 3%.

Учасники опитування також "дуже насторожено" ставляться до ідеї підвищення податку на додану вартість.

"Цей крок може замість боротьби з тінню, навпаки, стимулювати контрабанду та незаконну торгівлю. Оцінюючи вплив підвищення ПДВ, варто зважати не суто на фіскальний ефект, а спрогнозувати вплив на економіку України в середньо- та довгостроковій перспективі. Як альтернативу тотальному підвищенню ПДВ, бізнес підтримує пропозицію оподаткувати ПДВ імпортні операції з товарами до 500 євро у супроводжуваному багажі та до 150 євро для поштових та експрес-відправлень, які наразі звільнені від оподаткування", – йдеться у повідомленні.

Загалом збільшення податкового навантаження – потенційне зростання ПДВ, військового збору, єдиного соціального внеску – змусить 56% опитаних компаній скорочувати інші важливі для функціонування компанії витрати. Для 11% компаній таке підвищення може призвести до часткового скорочення виробництва чи бізнесу.

Експрес-опитування проводилось з 1 до 3 жовтня 2024 року серед членських компаній ЄБА. Учасники опитування – 71 компанія з різних галузей економіки. Серед учасників: міжнародні компанії – 79%, українські компанії – 21%; 48% – великі підприємства, 44% – середні та 8% – малі.