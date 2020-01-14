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Британская платежная система выходит на рынок Украины

Британская платежная система выходит на рынок Украины
14.01.2020, 10:47

Нацбанк согласовал условия работы новой международной платежной системы

Национальный банк Украины согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы Clear Junction. Профильный комитет НБУ принял соответствующее решение 13 января.

Как сообщает пресс-служба НБУ, платежной организацией международной платежной системы Clear Junction является британская компания Clear Junction Limited, имеющая статус авторизованного учреждения электронных денег.

В НБУ считают, что выход новой платежной системы на рынок Украины будет способствовать развитию платежного рынка в Украине: повысит качество финансовых услуг, а также расширит возможности для перевода средств как для украинцев, так и для иностранцев.

Список всех платежных систем, сведения о которых внесены в Реестр, можно посмотреть здесь.

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платежная система Clear Junction
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