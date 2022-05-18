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Быстрее и больше. МВФ призывает Запад немедленно усилить финпомощь Украине

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 12:51
Быстрее и больше. МВФ призывает Запад немедленно усилить финпомощь Украине - Фото
МВФ

Страны Запада должны увеличить финансовую помощь Украине, противостоящей российской агрессии. Деньги нужны для поддержки экономики и предотвращения серьезной макроэкономической дестабилизации в стране. Об этом в комментарии Financial Times заявила заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат.

"Важно быстро доставить деньги в Украину, и больше всего в форме грантового финансирования", — сказала Гопинат.

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В МВФ подчеркнули, что до этого выплаты Украине были относительно небольшими, и срочно требуется новое финансирование для поддержки экономики и предотвращения серьезной макроэкономической дестабилизации.

Гопинат добавила, что фактические выплаты Украине составили всего $3,3 млрд в марте и $1,6 млрд в апреле.

"Мировое сообщество чрезвычайно заинтересовано в том, чтобы увидеть, как сделать это финансирование доступным. Но с точки зрения фактических выплат, сейчас цифры невелики", — сказала она.

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Наталия Софиенко
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МВФ финансовая помощь украине
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