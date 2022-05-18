Быстрее и больше. МВФ призывает Запад немедленно усилить финпомощь Украине
Страны Запада должны увеличить финансовую помощь Украине, противостоящей российской агрессии. Деньги нужны для поддержки экономики и предотвращения серьезной макроэкономической дестабилизации в стране. Об этом в комментарии Financial Times заявила заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат.
"Важно быстро доставить деньги в Украину, и больше всего в форме грантового финансирования", — сказала Гопинат.
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В МВФ подчеркнули, что до этого выплаты Украине были относительно небольшими, и срочно требуется новое финансирование для поддержки экономики и предотвращения серьезной макроэкономической дестабилизации.
Гопинат добавила, что фактические выплаты Украине составили всего $3,3 млрд в марте и $1,6 млрд в апреле.
"Мировое сообщество чрезвычайно заинтересовано в том, чтобы увидеть, как сделать это финансирование доступным. Но с точки зрения фактических выплат, сейчас цифры невелики", — сказала она.
- 10 марта МВФ перечислил Украине $1,4 млрд в эквиваленте по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument. 9 апреля МВФ открыл донорский счет для Украины. Его пополнила Канада. 20 апреля Украина попросила у МВФ $5 млрд в месяц для поддержки экономики.
- 16 мая Владимир Зеленский призвал МВФ ускорить финансовую помощь Украине.
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