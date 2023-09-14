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Бюджетный курс гривни не является ни прогнозом, ни целью для НБУ – Пышный

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 21:21
Бюджетный курс гривни не является ни прогнозом, ни целью для НБУ – Пышный - Фото
Андрей Пышный (Фото - НБУ)

Курс, заложенный в государственный бюджет, не является ни прогнозом, ни целью Национального банка. Фактическая динамика курса будет зависеть от многих факторов. Об этом глава НБУ Андрей Пышный рассказал во время пресс-брифинга по монетарной политике.

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"Мы очень внимательно и с пониманием и, соответственно, уважением относимся к позициям и заявлениям, которые звучат от наших коллег из правительства. Поэтому я воспользуюсь возможностью и не буду комментировать конкретные цифры, которые были озвучены. Скажу то, что чуть ли не каждый год повторяет НБУ, когда происходит определенный бюджетный процесс. Курс, заложенный в государственный бюджет, не является ни прогнозом, ни целью для НБУ", – сказал глава регулятора.

Он объяснил, что курс в бюджете – это расчетный показатель, добавив, что, как правило, он может быть изменен, а фактическая динамика курса будет зависеть от многих факторов.

"Мы понимаем суть того тезиса, который был озвучен (…), но мы четко осознаем и важность качественного выполнения того мандата, который есть у НБУ по обеспечению курсовой устойчивости и соответственно инфляционной стабильности", – отметил Пышный.

  • НБУ планирует перейти к режиму большей гибкости курса, при котором будет значительно ограничивать курсовые колебания и компенсировать структурный дефицит валюты на рынке.
  • Нацбанк с 15 сентября снижает учетную ставку с 22% до 20% в соответствии с прогнозной траекторией, что позволит сохранить привлекательность гривневых сбережений.
Вера Касиян
Александр Децик
Андрей ПышныйгосбюджетНБУкурс гривникурс доллара
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