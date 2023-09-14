Бюджетний курс гривні не є ні прогнозом, ні метою для НБУ – Пишний

Курс, закладений у державний бюджет, не є ні прогнозом, ні метою для Національного банку. Фактична динаміка курсу залежатиме від багатьох факторів. Про це голова НБУ Андрій Пишний розповів під час пресбрифінгу з монетарної політики.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Ми дуже уважно і з розумінням та, відповідно, повагою ставимося до позицій і заяв, які лунають від наших колег з уряду. Через це я скористаюся можливістю і не коментуватиму конкретні цифри, які були озвучені. Скажу те, що ледь не щороку повторює НБУ, коли відбувається певний бюджетний процес. Курс, який було закладено в державний бюджет, не є ні прогнозом, ні метою для НБУ", – сказав голова регулятора.

Він пояснив, що курс у бюджеті – це розрахунковий показник, додавши, що, як правило, він може бути змінений, а фактична динаміка курсу залежатиме від багатьох факторів.

"Ми розуміємо суть тієї тези, яка була озвучена (…), але ми чітко усвідомлюємо і важливість якісного виконання того мандату, який є у НБУ щодо забезпечення курсової стійкості і відповідно інфляційної стабільності", – зазначив Пишний.