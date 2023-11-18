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Чистый объем продаж долларов Нацбанком на этой неделе резко увеличился

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2023, 17:06
Чистый объем продаж долларов Нацбанком на этой неделе резко увеличился - Фото
Нацбанк Украины (Фото: Depositphotos)

Чистый объем продаж долларов Национальным банком на этой неделе резко увеличился и составил $720,7 млн по сравнению с предыдущей неделей, когда этот показатель составил $387,8 млн.

По информации регулятора, объем покупки валюты остается минимальным и составляет $0,5 млн.

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14 ноября Национальный банк зафиксировал значительный прирост объема покупки валюты на рынке, превысив отметку в $430 млн.

В результате на этой неделе курс гривны на межбанковском рынке ослаб на 0,59%, или 21 копейку, до уровня 36,24 грн/$1.

На валютных обменниках доллар за неделю подорожал примерно на 5 копеек, до уровня 37,73 грн/$1.

В октябре чистая продажа Нацбанка выросла до $3,33 млрд, по сравнению с $2,69 млрд в сентябре, $2,36 млрд в августе и $1,93 млрд в июле. Международные резервы уменьшились на 1,9%, или на $735,2 млн, до $38,97 млрд.

С начала текущего года НБУ приобрел на рынке $212,4 млн и продал $24,28 млрд.

  • В ноябре Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики Украины до 4,5% к концу этого года. В то же время, ожидается, что в 2024 году рост замедлится до 3-4%, поскольку война продолжается, а риски ухудшения прогноза остаются значительными.
  • По прогнозу Минэкономики Украины, по итогам года ВВП составит 4%, а в следующем году – 5%.
  • Нацбанк Украины в конце июля повысил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году с 2 до 2,9%, однако снизил его на 2024 год с 4,3 до 3,5%.
  • Всемирный банк спрогнозировал рост экономики Украины на 3,5% в 2023 году и на 4% в 2024 году.

Наталия Софиенко
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