Чистый объем продаж долларов Нацбанком на этой неделе резко увеличился

Чистый объем продаж долларов Национальным банком на этой неделе резко увеличился и составил $720,7 млн по сравнению с предыдущей неделей, когда этот показатель составил $387,8 млн.

По информации регулятора, объем покупки валюты остается минимальным и составляет $0,5 млн.

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14 ноября Национальный банк зафиксировал значительный прирост объема покупки валюты на рынке, превысив отметку в $430 млн.

В результате на этой неделе курс гривны на межбанковском рынке ослаб на 0,59%, или 21 копейку, до уровня 36,24 грн/$1.

На валютных обменниках доллар за неделю подорожал примерно на 5 копеек, до уровня 37,73 грн/$1.

В октябре чистая продажа Нацбанка выросла до $3,33 млрд, по сравнению с $2,69 млрд в сентябре, $2,36 млрд в августе и $1,93 млрд в июле. Международные резервы уменьшились на 1,9%, или на $735,2 млн, до $38,97 млрд.

С начала текущего года НБУ приобрел на рынке $212,4 млн и продал $24,28 млрд.