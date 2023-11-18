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Чистий обсяг продажу доларів Нацбанком цього тижня різко збільшився

Этот материал также доступен на русском
18.11.2023, 17:06
Чистий обсяг продажу доларів Нацбанком цього тижня різко збільшився - Фото
Нацбанк України (Фото: Depositphotos)

Чистий обсяг продажу доларів Національним банком цього тижня різко збільшився і становить $720,7 млн, проти попереднього тижня, коли цей показник становив $387,8 млн.

За інформацією регулятора, обсяг купівлі валюти залишається мінімальним і становить $0,5 млн.

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14 листопада Національний банк зафіксував значний приріст обсягу купівлі валюти на ринку, перевищивши позначку в $430 млн. 

Внаслідок цього тижня курс гривні на міжбанківському ринку послабився на 0,59%, або 21 копійку, до рівня 36,24 грн/$1.

На валютних обмінниках долар за тиждень подорожчав на приблизно 5 копійок, до рівня 37,73 грн/$1.

У жовтні чистий продаж Нацбанку зріс до $3,33 млрд, проти $2,69 млрд у вересні, $2,36 млрд у серпні і $1,93 млрд у липні. Міжнародні резерви зменшилися на 1,9%, або на $735,2 млн, до $38,97 млрд.

З початку поточного року НБУ придбав на ринку $212,4 млн і продав $24,28 млрд.

  • У листопаді Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання економіки України до 4,5% до кінця цього року. Водночас очікується, що у 2024 році зростання сповільниться до 3-4%, оскільки війна триває, а ризики погіршення прогнозу залишаються значними.
  • За прогнозом Мінекономіки України, за підсумками року ВВП сягне 4%, а наступного року – 5%.
  • Нацбанк України наприкінці липня підвищив прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 2% до 2,9%, проте знизив його на 2024 рік із 4,3% до 3,5%.
  • Світовий банк спрогнозував зростання економіки України на 3,5% у 2023 році та на 4% у 2024 році.

Наталія Софієнко
Нацбанквалютний ринокпродаж валюти
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