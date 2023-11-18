Чистий обсяг продажу доларів Нацбанком цього тижня різко збільшився

Чистий обсяг продажу доларів Національним банком цього тижня різко збільшився і становить $720,7 млн, проти попереднього тижня, коли цей показник становив $387,8 млн.

За інформацією регулятора, обсяг купівлі валюти залишається мінімальним і становить $0,5 млн.

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14 листопада Національний банк зафіксував значний приріст обсягу купівлі валюти на ринку, перевищивши позначку в $430 млн.

Внаслідок цього тижня курс гривні на міжбанківському ринку послабився на 0,59%, або 21 копійку, до рівня 36,24 грн/$1.

На валютних обмінниках долар за тиждень подорожчав на приблизно 5 копійок, до рівня 37,73 грн/$1.

У жовтні чистий продаж Нацбанку зріс до $3,33 млрд, проти $2,69 млрд у вересні, $2,36 млрд у серпні і $1,93 млрд у липні. Міжнародні резерви зменшилися на 1,9%, або на $735,2 млн, до $38,97 млрд.

З початку поточного року НБУ придбав на ринку $212,4 млн і продав $24,28 млрд.