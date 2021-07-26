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Дело B2B Jewelry. СБУ заявила о новых фактах мошенничества: фото, видео

26.07.2021, 16:17
Дело B2B Jewelry. СБУ заявила о новых фактах мошенничества: фото, видео - Фото
Фото: пресс-центр СБУ

Служба безопасности Украины заявила о новых фактах масштабного мошенничества, которым якобы занимаются организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники СБУ задокументировали новые факты противоправной деятельности, провели новую серию обысков, а также прекратили работу части магазинов сети. Кроме того, четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.

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Представителей B2B Jewelry подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах B2B Jewelry. Они проходили на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.

В ходе проведения обысков изъяты: документы, имеющие доказательственное значение; ювелирные изделия; печати юридических лиц; мобильные телефоны и компьютерная техника, содержащие необходимую следствию информацию; имущество, в том числе транспортные средства.

Также СБУ прекратила работу ряда магазинов B2B Jewelry – их помещения опечатаны.

Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Но Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезда за границу).

Всем четырем фигурантам дела объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами); ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

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  • В начале июля Bihus.Info сообщило, что финансовая пирамида B2B Jewerly возобновила свою полноценную работу, несмотря на блокировку в августе 2020-го. В СБУ объяснили, что магазины B2B Jewelry продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию. Ранее источники сообщили, что силовики провели серию обысков в сети магазинов B2B Jewelry, которые принадлежат создателю одноименной финансовой пирамиды Николаю Гонте.

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Юрий Тарасовский
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сбу финансовая пирамида B2B Jewelry николай гонта
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