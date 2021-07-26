"Вынесли все украшения". СБУ и Нацполиция закрыли магазины B2B Jewelry

Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели серию обысков в сети магазинов B2B Jewelry, которые принадлежат создателю одноименной финансовой пирамиды Николаю Гонте. Об этом говорится в видеообращении руководства компании. Информацию подтвердил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.

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"Правоохранительные органы вынесли все украшения из ювелирных салонов. Все наши магазины, а также производство опустошили и опломбировали, – говорится в заявлении B2B Jewelry. – Силовики изъяли товары и документацию из магазинов. Руководство компании обязательно прокомментирует ситуацию, как только дождется официально позиции от госорганов, которые решили закрыть проект".

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах отметил, что СБУ и Нацполиция действительно "проводили совместные следственные действия и опечатывали магазины".

В B2B Jewelry заявляют, что создали петицию на сайте президента с требованием "сохранить проект и дать возможность работать всем магазинам B2B Jewelry в Украине".

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В начале июля Bihus.Info сообщило, что финансовая пирамида B2B Jewerly возобновила свою полноценную работу, несмотря на блокировку в августе 2020-го. В СБУ объяснили, что магазины B2B Jewelry продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.

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Юрий Тарасовский , Сергей Шевчук

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