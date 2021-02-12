Deutsche Bank прогнозирует подорожание ВВП-варрантов Украины

Аналитики Deutsche Bank допускают, что Министерство финансов Украины может продолжить выкуп ВВП-варрантов. Об этом говорится в аналитической записке Deutsche Bank, передает finance.ua со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вследствие восстановления украинской экономики ВВП-варранты могут вырасти в цене до 140−170% с текущей рыночной цены в 113%.

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Аналитики полагают, что Минфин может продолжить выкуп этих ценных бумаг. "Минфин выкупил 10% выпущенных варрантов в минувшем году и мы полагаем, что он сделает это еще", – отмечают аналитики.

Предположения Deutsche Bank исходят из того, что в 2021 году экономика Украины вырастет на 4,1%. При этом ожидается, что среднегодовой курс гривни в этом году составит 28 грн/$.

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В апреле 2020 года банк Citi порекомендовал инвесторам покупать украинские бонды на фоне прогресса Украины в переговорах с МВФ.

После принятия Верховной Радой закона о рынке земли и одобрения в первом чтении "антиколомойского" закона еврооблигации и ВВП-варранты Украины резко подорожали.

В 2021 году Минфин готовится выплатить $40 млн по ВВП-варрантам, при умеренном росте ВВП к 2040 году выплаты могут достичь $22 млрд.

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Наталия Софиенко

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