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Deutsche Bank прогнозирует подорожание ВВП-варрантов Украины

12.02.2021, 11:45
Deutsche Bank прогнозирует подорожание ВВП-варрантов Украины - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Аналитики Deutsche Bank допускают, что Министерство финансов Украины может продолжить выкуп ВВП-варрантов. Об этом говорится в аналитической записке Deutsche Bank, передает finance.ua со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вследствие восстановления украинской экономики ВВП-варранты могут вырасти в цене до 140−170% с текущей рыночной цены в 113%.

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Аналитики полагают, что Минфин может продолжить выкуп этих ценных бумаг. "Минфин выкупил 10% выпущенных варрантов в минувшем году и мы полагаем, что он сделает это еще", – отмечают аналитики.

Предположения Deutsche Bank исходят из того, что в 2021 году экономика Украины вырастет на 4,1%. При этом ожидается, что среднегодовой курс гривни в этом году составит 28 грн/$.

Читайте также: ВВП-варранты и евробонды Украины сейчас приобретают привлекательность – аналитик

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Наталия Софиенко
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ВВП-варрант Deutsche Bank Минфин
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