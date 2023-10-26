До 30 000 евро на развитие: Германия выделила гранты украинскому малому бизнесу
Правительство Германии выделило 5,6 млн евро на поддержку украинских малых и средних перерабатывающих предприятий в рамках грантового проекта "Доступ к финансированию и поддержание устойчивости ММСП в Украине – Фаза II". Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.
По результатам первой фазы грантовую поддержку в размере 1,5 млн евро получили 136 микро, малых и средних предприятий, которые в дальнейшем взяли кредиты на реализацию инвестиционных проектов на 11,2 млн евро.
Предприниматели смогут получить финансовую поддержку в 30 000 евро в гривневом эквиваленте для реализации своих инвестиционных планов через Ощадбанк, Банк Львов, Кредобанк, Укргазбанк и кредитный союз "Анисия". Средства гранта компенсируют 30% инвестиционных расходов.
Грант могут получить микро, малые и средние предприятия, которые:
- имеют до 250 работников и годовой доход до 10 млн евро;
- планируют реализацию инвестиционных проектов;
- имеют положительную кредитную историю;
- не имеют задолженности перед бюджетом Украины;
- не получали международную техническую помощь начиная с 1 февраля 2022 года.
Грантовая поддержка от Правительства Германии реализуется в рамках программы международного сотрудничества ReACT4UA (Resilience/Recovery – Accession – Competitiveness – Trade), выполняемой немецкой федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (GIZ Ukraine). Проект реализован при содействии Министерства экономики Украины.
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