До 30 000 євро на розвиток: Німеччина виділила гранти українському малому бізнесу

Уряд Німеччини виділив 5,6 млн євро на підтримку українських малих і середніх переробних підприємств у рамках грантового проєкту "Доступ до фінансування та підтримання стійкості ММСП в Україні – Фаза ІІ". Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.

За результатами першої фази грантову підтримку у розмірі 1,5 млн євро отримали 136 мікро-, малих і середніх підприємств, які надалі взяли кредити на реалізацію інвестиційних проєктів на 11,2 млн євро.

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Підприємці зможуть отримати фінансову підтримку у 30 000 євро у гривневому еквіваленті для реалізації своїх інвестиційних планів через Ощадбанк, Банк Львів, Кредобанк, Укргазбанк і кредитну спілку "Анісія". Кошти гранту компенсують 30% інвестиційних видатків.

Грант можуть отримати мікро-, малі та середні підприємства, які:

- мають до 250 працівників і річний дохід до 10 млн євро;

- планують реалізацію інвестиційних проєктів;

- мають позитивну кредитну історію;

- не мають заборгованості перед бюджетом України;

- не отримували міжнародної технічної допомоги починаючи з 1 лютого 2022 року.

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Грантова підтримка від Уряду Німеччини реалізується в рамках програми міжнародного співробітництва ReACT4UA (Resilience/Recovery – Accession – Competitiveness – Trade), яку виконує німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (GIZ Ukraine). Проєкт реалізовано за сприяння Міністерства економіки України.

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