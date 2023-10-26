До 30 000 євро на розвиток: Німеччина виділила гранти українському малому бізнесу
Уряд Німеччини виділив 5,6 млн євро на підтримку українських малих і середніх переробних підприємств у рамках грантового проєкту "Доступ до фінансування та підтримання стійкості ММСП в Україні – Фаза ІІ". Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки.
За результатами першої фази грантову підтримку у розмірі 1,5 млн євро отримали 136 мікро-, малих і середніх підприємств, які надалі взяли кредити на реалізацію інвестиційних проєктів на 11,2 млн євро.
Підприємці зможуть отримати фінансову підтримку у 30 000 євро у гривневому еквіваленті для реалізації своїх інвестиційних планів через Ощадбанк, Банк Львів, Кредобанк, Укргазбанк і кредитну спілку "Анісія". Кошти гранту компенсують 30% інвестиційних видатків.
Грант можуть отримати мікро-, малі та середні підприємства, які:
- мають до 250 працівників і річний дохід до 10 млн євро;
- планують реалізацію інвестиційних проєктів;
- мають позитивну кредитну історію;
- не мають заборгованості перед бюджетом України;
- не отримували міжнародної технічної допомоги починаючи з 1 лютого 2022 року.
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