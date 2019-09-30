Доллар будет дорожать - прогноз S&P

В международном рейтинговом агентстве Standard & Poor's прогнозируют рост стоимости доллара к концу 2019 года до 27 грн/$.

Постепенное снижение стоимость гривни будет наблюдаться до 2022 года. Согласно прогнозам S&P к концу 2020 года доллар будет стоить 27,5 грн, к концу 2021 года – 28 грн, а к концу 2021 года – 28,5 грн.

S&P, вслед за агентством Fitch , повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах до уровня " В " с " В- " , а также рейтинг Украины по национальной шкале до уровня "uaА " с " uaВВB " . Агентство ожидает, что новое правительство Украины продолжит реализовывать макроэкономические реформы.

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