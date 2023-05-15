Доплаты военным в тылу не вернут, но простор для компромиссов есть – Марченко

Министерство финансов готово на компромиссы по вопросу возврата 30 000 грн доплат военным, заявил министр Сергей Марченко в интервью украинской редакции Forbes.

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"Мы готовы слушать [военное командование] о конкретных категориях, которые нужно мотивировать", – сказал он.

Задача – найти решение, которое будет максимально полезным для Вооруженных сил и "подъемным" для фискальной части, подчеркнул Марченко.

По его словам, возвращение доплат по 30 000 грн для всех военнослужащих "не устраивает никого", но на уровне парламента создана рабочая группа, нарабатывающая компромиссное решение вопроса по повышению выплат отдельным категориям.

"Пространство для компромисса есть", – заявил Марченко.

Для реализации такого решения также придется вносить изменения в госбюджет, предположил министр.

"Это могут быть точечные корректировки. Но это не вопрос сотен миллиардов, это точно. Возможно, в пределах десяти миллиардов. Такие изменения могут быть неоднократными, ведь мы воюющая страна и не можем предусмотреть все. Текущего бюджета достаточно для ведения военных действий до конца 2023-го, но я не исключаю корректировок", – добавил Марченко.

Финальное решение должно прибавлять мотивации военным, в то время как доплата всем по 30 000 грн, по его мнению, наоборот, эту мотивацию нивелирует.

"Некоторые руководители силовых ведомств говорили, что после того, как они унормировали систему оплаты, в их подразделениях появилось больше мотивации реально воевать, а не сидеть в тылу", – рассказал министр финансов.

Марченко подчеркнул, что готов слушать военное командование, однако Минфин кое-где "вынужден задавать вопросы". К примеру, почему "дезертиры продолжают получать зарплату в полном объеме".