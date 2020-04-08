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Доступные кредиты. Кабмин и НБУ планируют расширить программу 5-7-9%

Доступные кредиты. Кабмин и НБУ планируют расширить программу 5-7-9%
08.04.2020, 18:08

Госпрограмму доступных кредитов дорабатывают, чтобы в ней мог участвовать бизнес, у которого уже есть кредиты

Кабинет министров вместе с Национальным банком дорабатывают госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%", чтобы расширить ее действие на тот бизнес, который уже имеет кредиты. Об этом члены правления НБУ рассказали сегодня на встрече с представителями Союза украинских предпринимателей (СУП), сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Как уточняют в НБУ, программу решили доработать, так как "в условиях карантина никто не бежит открывать стартап и брать на это кредит в банке".

В Нацбанке отмечают, что в условиях кризиса расширенная программа позволит уменьшить долговую нагрузку на малый и средний бизнес, а также даст доступ к оборотным средствам. "Условия программы финализируются", - говорится в сообщении.

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  • 24 января Кабинет министров одобрил программу "Доступные кредиты 5-7-9%". Ее старт был назначен на 1 февраля. По предварительным оценкам Минфина, принять участие в программе в 2020 году смогут около 50 000 заемщиков. Государство потратит на программу минимум 5 млрд грн.
  • За месяц работы госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" сумма выданных кредитов превысила 66 млн грн, а количество заявок - 15 000.
  • В марте Кабмин расширил программу доступных кредитов: увеличил максимальную сумму кредита до 2 млн грн и предусмотрел поддержку для компаний, способствующих борьбе с распространением коронавируса.
Анна Андреева
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