Дракон с шевроном ВСУ: Нацбанк ввел в обращение новую монету

Национальный банк презентовал новую памятную монету "Год Дракона" с посвящением Вооруженным Силам Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Монета вводится в обращение с сегодняшнего дня, 24 ноября, ее номинал – 5 гривень, тираж – 80 000 штук в сувенирной упаковке.

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На реверсе в центре изображен стилизованный символ восточного календаря 2024 года – дракон. Справа на драконе – шеврон Вооруженных Сил Украины.

На аверсе по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающей на дракона.

Дизайн монеты создала художница Марина Куц, скульптор – Владимир Демьяненко.

Приобрести памятную монету "Год Дракона" можно уже с 24 ноября в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.

В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 40 000 монет, первые 15 000 монет будут доступны для покупки в день ее введения в обращение.

Также монета будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами: Укргазбанком, Радабанком, Таскомбанком и ПриватБанком.

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