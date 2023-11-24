Дракон с шевроном ВСУ: Нацбанк ввел в обращение новую монету
Национальный банк презентовал новую памятную монету "Год Дракона" с посвящением Вооруженным Силам Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Монета вводится в обращение с сегодняшнего дня, 24 ноября, ее номинал – 5 гривень, тираж – 80 000 штук в сувенирной упаковке.
На реверсе в центре изображен стилизованный символ восточного календаря 2024 года – дракон. Справа на драконе – шеврон Вооруженных Сил Украины.
На аверсе по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающей на дракона.
Дизайн монеты создала художница Марина Куц, скульптор – Владимир Демьяненко.
Приобрести памятную монету "Год Дракона" можно уже с 24 ноября в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.
В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 40 000 монет, первые 15 000 монет будут доступны для покупки в день ее введения в обращение.
Также монета будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами: Укргазбанком, Радабанком, Таскомбанком и ПриватБанком.
- 27 октября 2023 года в НБУ показали новую монету "Українська мова" и написали диктант — фото.
- 10 ноября НБУ выпустил новую монету 10 грн с Антоновским мостом вместо Мазепы – фото.
- 13 ноября НБУ решил сделать монеты 1 и 2 грн менее похожими. Будет редизайн.
Комментарии