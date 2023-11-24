Дракон з шевроном ЗСУ: Нацбанк увів в обіг нову монету
Національний банк презентував нову пам'ятну монету "Рік Дракона" із посвятою Збройним Силам України. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Монета вводиться в обіг відсьогодні, 24 листопада, її номінал – 5 гривень, тираж – 80 000 штук у сувенірному упакуванні.
На реверсі у центрі зображений стилізований символ східного календаря 2024 року – дракон. Праворуч на драконі – шеврон Збройних Сил України.
На аверсі по колу зображено 12 символів східного календаря, у центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на дракона.
Дизайн монети створила художниця Марина Куц, скульптор Володимир Дем'яненко.
Придбати пам'ятну монету "Рік Дракона" можна вже з 24 листопада в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку.
Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 40 000 монет, перші 15 000 монет будуть доступні для купівлі в день її введення в обіг.
Також монету поступово реалізовуватимуть і банки-дистриб'ютори: Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк і ПриватБанк.
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