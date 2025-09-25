ЕБРР спрогнозировал рост ВВП Украины на 2,5%. Минэкономики ожидает только 2%

Европейский банк реконструкции и развития оказался большим оптимистом, чем НБУ и Минэкономики

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в 2025 году с 3,3% до 2,5%, сообщается в сентябрьском отчете ЕБРР "Региональные экономические перспективы".

Несмотря на ухудшение прогноза, эта оценка остается довольно оптимистичной по сравнению с внутренними прогнозами Украины.

Национальный банк в августе сообщил, что ожидает рост экономики на 2,1% по итогам года, но он может быть даже ниже, заявил министр экономики Алексей Соболев.

"В этом году ожидаем рост ВВП на 2% – в частности, благодаря промышленности, производству, энерго- и агросектору", – написал он в Facebook 24 сентября.

ЕБРР в своем отчете указывает, что экономический рост Украины сдерживается российской агрессией, нехваткой рабочей силы, повреждением энергетической инфраструктуры и слабыми показателями аграрного экспорта. Но в случае завершения войны и начала восстановления экономика уже в 2026 году может вырасти на 5%.

Это тоже значительно превышает прогнозы Национального банка. Он считает, что рост реального ВВП, вероятно, будет ограничен 2-3% в год, если напряженная ситуация сохранится еще длительное время.

Однако, если ситуация нормализуется быстрее, рост экономики будет более существенным. Этому будут способствовать снижение рисков безопасности, инвестиции в восстановление, дальнейшая евроинтеграция и постепенное возвращение мигрантов.