ЄБРР спрогнозував зростання ВВП України на 2,5%. Мінекономіки очікує лише 2%

Європейський банк реконструкції та розвитку виявився більшим оптимістом, ніж НБУ та Мінекономіки

Офіс ЄБРР в Лондоні (Фото: Depositphotos)

Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз зростання внутрішнього валового продукту (ВВП) України у 2025 році з 3,3% до 2,5%, повідомляється у вересневому звіті ЄБРР "Регіональні економічні перспективи".

Попри погіршення прогнозу, ця оцінка залишається доволі оптимістичною, порівнюючи з внутрішніми прогнозами України.

Національний банк у серпні повідомив, що очікує зростання економіки на 2,1% за підсумками року, але воно може бути навіть нижчим, заявив міністр економіки Олексій Соболев.

"Цього року очікуємо зростання ВВП на 2% – зокрема, завдяки промисловості, виробництву, енерго- та агросектору", – написав він у Facebook 24 вересня.

ЄБРР у своєму звіті вказує, що економічне зростання України стримує російська агресія, нестача робочої сили, пошкодження енергетичної інфраструктури та слабкі показники аграрного експорту. Але у разі завершення війни та початку відбудови економіка вже у 2026 році може зрости на 5%.

Це також значно перевищує прогнози Національного банку. Він вважає, що зростання реального ВВП, імовірно, буде обмежене 2-3% на рік, якщо напружена ситуація збережеться ще тривалий час.

Проте, якщо ситуація нормалізується швидше, зростання економіки буде суттєвішим. Цьому сприятимуть зниження безпекових ризиків, інвестиції у відбудову, подальша євроінтеграція та поступове повернення мігрантів.