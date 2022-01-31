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ЕБРР в 2021 году инвестировал 1 млрд евро в Украину, больше получила только Турция

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 16:47
ЕБРР в 2021 году инвестировал 1 млрд евро в Украину, больше получила только Турция - Фото
ЕБРР (Фото: пресс-служба ЕБРР)

Европейский банк реконструкции и развития в прошлом году инвестировал в украинскую экономику 1 млрд евро. Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР.

"Это второй наибольший объем инвестиций Банка после Турции. Всего за последние три года ЕБРР инвестировал в Украину 3 млрд евро", – говорится в сообщении банка.

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Общий объем инвестиций ЕБРР в прошлом году составил 10,4 млрд евро в почти 40 странах на трех континентах.

45% финансирования Банка в Украине было направлено на поддержание большей устойчивости, а также энерго- и ресурсоэффективности.

Отмечается, что 140 млн евро кредита было выделено на модернизацию системы теплоснабжения в Киеве и кредит 50 млн евро для обновления подвижного состава метрополитена и поддержку перехода от частного автотранспорта к современному, эффективному и экологическому общественному транспорту.

Банк также привлек грант 5,5 млн евро от E5P, который дополнил ранее подписанный кредит 25 млн евро на повышение энергоэффективности около 100 общественных зданий в Днепре.

В приватном секторе Банк подписал проект с группой компаний Кернел, предоставил финансирование для портфеля недвижимости инвестиционной компании Dragon Capital. Также гранты получили компании по переработке пластиковых отходов.

Кроме этого, ЕБРР инвестировал $75 млн (общий размер выпуска – $825 млн) в еврооблигации государственного оператора системы передачи электроэнергии Укрэнерго, выпущенные с целью преодоления кризиса в расчетах с производителями энергии из возобновляемых источников.

В секторе инфраструктуры ЕБРР принял новый кредитный транш 190 млн евро на дальнейшее улучшение состояния автомобильных дорог в Украине.

Банк также предоставил Львову финансирование по обеспечению безопасного и надежного функционирования жизненно важной инфраструктуры в условиях пандемии.

ЕБРР поддержал государственного почтового оператора Укрпочту и частную Новую почту, а также провайдера волоконно-оптической инфраструктуры и цифровых услуг Датагруп.

ЕБРР предоставил 357 млн евро Укргазбанку, Райффайзен Банку, Укрэксимбанку, ОТП Банку, ПроКредит Банку, Креди Агриколь и Банку Львов.

Банк также увеличил кредитование малых и средних предприятий через банки-партнеры в рамках кредитной линии ЕБРР-EU4Business, сопровождающейся инвестиционными стимулами ЕС.

Также были достигнуты рекордные объемы торгового финансирования в рамках Программы по содействию развитию торговли.

Кроме этого, Банк предоставил финансирование таким успешным украинским компаниям, как автомобильный импортер Виннер, Кохановская бумажная фабрика и газотрейдер EРУ трейдинг. Он также объединил усилия с АМР США и Американской торговой палатой по разработке плана мероприятий по консолидации инфраструктуры рынков капитала и товарно-сырьевой продукции.

ЕБРР – ведущий институционный инвестор Украины. Инвестировал более 15,5 млрд евро в 507 проектов в разных регионах страны, ориентированных на содействие стабилизации экономики, закрепление результатов реформ, повышение энергоэффективности и энергобезопасности, а также поддержку сельскохозяйственных и промышленных проектов и малых предприятий.

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Наталия Софиенко
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ЕБРР инвестиции в Украину гранты
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