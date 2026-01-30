Экономика еврозоны неожиданно выросла, несмотря на пошлины Трампа и конкуренцию с Китаем

В третьем квартале 2025 года ВВП вырос на 0,3% в еврозоне и на 0,4% в ЕС

В четвертом квартале 2025 года сезонно скорректированный ВВП вырос на 0,3% в еврозоне и в Евросоюзе по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом свидетельствует предварительная экспресс-оценка Евростата.

В третьем квартале 2025 года ВВП вырос на 0,3% в еврозоне и на 0,4% в ЕС.

Согласно оценке годового роста за 2025 год ВВП вырос на 1,5% в еврозоне и на 1,6% в ЕС.

Как отметило Reuters, показатели роста свидетельствуют о "чрезвычайной устойчивости" ЕС, который согласно ожиданиям должен был подвергнуться торговой войне с США, растущей экспортной конкуренции со стороны Китая, а также столкнуться с последствиями войны РФ против Украины.

Агентство обратило внимание, что Испания оставалась "движущей силой роста": ее ВВП вырос на 0,8%, выше прогнозируемого уровня. Германия также превысила ожидания с показателем роста в 0,3% (экономисты прогнозировали 0,2%).

Италия также превзошла прогнозы с ростом на 0,3%, тогда как экономика Франции выросла на 0,2% в пределах прогнозируемых показателей.

В еврозону входит 21 страна, где евро используют как единую валюту.