Економіка єврозони неочікувано зросла, попри мита Трампа і конкуренцію з Китаєм

У третьому кварталі 2025 року ВВП зріс на 0,3% у єврозоні та на 0,4% у ЄС

У четвертому кварталі 2025 року сезонно скоригований ВВП зріс на 0,3% у єврозоні і в Євросоюзі порівняно з попереднім кварталом. Про це свідчить попередня експрес-оцінка Євростату.

У третьому кварталі 2025 року ВВП зріс на 0,3% у єврозоні та на 0,4% у ЄС.

Згідно з оцінкою річного зростання за 2025 рік ВВП зріс на 1,5% у єврозоні та на 1,6% у ЄС.

Як зазначило Reuters, показники зростання свідчать про "надзвичайну стійкість" ЄС, який згідно з очікуваннями мав піддатися торговельній війні зі США, дедалі більшій експортній конкуренції з боку Китаю, а також стикнутися з наслідками війни РФ проти України.

Агентство звернуло увагу, що Іспанія залишалася "рушійною силою зростання": її ВВП зріс на 0,8%, вище прогнозованого рівня. Німеччина також перевищила очікування з показником зростання у 0,3% (економісти прогнозували 0,2%).

Італія також перевершила прогнози зі зростанням на 0,3%, тоді як економіка Франції зросла на 0,2% у межах прогнозованих показників.

До єврозони входить 21 країна, де євро використовують як єдину валюту.