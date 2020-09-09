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Экономика еврозоны во втором квартале упала до рекордного показателя за 25 лет

09.09.2020, 11:45
Экономика еврозоны во втором квартале упала до рекордного показателя за 25 лет - Фото
Бремен, Германия (Фото: ЕРА)

Падение ВВП еврозоны во втором квартале составило 11,8% по сравнению с первым кварталом, а ВВП ЕС - на 11,4%. Об этом свидетельствуют свежие откорректированные данные Евростата.

По данным ведомства, это крупнейший спад экономики ЕС с 1995 года, когда в ЕС началась публикация соответствующей статистики.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. ВВП еврозоны упал на 14,7%, а ВВП ЕС - на 13,9%. Это также является самым крупным спадом с 1995 г.

Среди стран-членов ЕС наибольший спад во втором квартале этого года по сравнению с первым кварталом был отмечен в Испании: падение ВВП составило 18,5%. Наименьшее падение ВВП было зафиксировано в Финляндии – 4,5%.

  • ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года обвалился на 20,4% по сравнению с предыдущим кварталом этого года.
  • В конце июля Евростат опубликовал предварительные результаты, согласно которым ВВП Евросоюза во втором квартале упал на 14,4% в годовом выражении, что является рекордом с 1995 года.
  • По данным Госстата, падение реального ВВП Украины во втором квартале составило 11,4%. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что украинская экономика в третьем квартале начала восстанавливаться.

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Сергей Чигирь
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