ЕС планирует изменить механизм заморозки российских активов ради Украины

Партнеры ЕС в Большой семерке хотят гарантий, что Брюссель преждевременно не разблокирует замороженные российские активы

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Страны Европейского Союза в среду, 24 июля, рассмотрят изменения к механизму замораживания российских активов в соответствии с планом Большой семерки (G7) по поводу кредита $50 млрд для Украины. Об этом сообщают агентства Reuters и Bloomberg.

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Страны G7 договорились до конца года выделить Украине новый пакет финансовой помощи за счет будущих доходов от активов России, и кредиторы хотят гарантий, что эти активы не будут досрочно разблокированы.

Сейчас согласно регламенту Евросоюза, санкции против России продлеваются каждые шесть месяцев.

Союзники, включая Соединенные Штаты, боятся, что в какой-то момент между 27 странами Евросоюза могут возникнуть разногласия в вопросе санкций и это поставит под угрозу весь заем.

Поэтому Евросоюз рассматривает два варианта: предлагается сделать заморозку бессрочной с регулярным пересмотром на основе четко определенных критериев (завершение агрессии, выплата Россией компенсаций) или же увеличить срок продления до трех лет.

Эти два варианта направлены на повышение правовой определенности и прогнозируемости для партнеров Евросоюза по Большой семерке.