ЕС планирует изменить механизм заморозки российских активов ради Украины
Страны Европейского Союза в среду, 24 июля, рассмотрят изменения к механизму замораживания российских активов в соответствии с планом Большой семерки (G7) по поводу кредита $50 млрд для Украины. Об этом сообщают агентства Reuters и Bloomberg.
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Страны G7 договорились до конца года выделить Украине новый пакет финансовой помощи за счет будущих доходов от активов России, и кредиторы хотят гарантий, что эти активы не будут досрочно разблокированы.
Сейчас согласно регламенту Евросоюза, санкции против России продлеваются каждые шесть месяцев.
Союзники, включая Соединенные Штаты, боятся, что в какой-то момент между 27 странами Евросоюза могут возникнуть разногласия в вопросе санкций и это поставит под угрозу весь заем.
Поэтому Евросоюз рассматривает два варианта: предлагается сделать заморозку бессрочной с регулярным пересмотром на основе четко определенных критериев (завершение агрессии, выплата Россией компенсаций) или же увеличить срок продления до трех лет.
Эти два варианта направлены на повышение правовой определенности и прогнозируемости для партнеров Евросоюза по Большой семерке.
- В июне 2024 года лидеры стран-членов Большой семерки (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) согласились выделить Украине $50 млрд, использовав для этого будущие доходы от замороженных активов Российской Федерации.
- Согласно замыслу, тяжесть кредита ляжет на G7. Украина будет получать деньги в виде грантов, поэтому их не нужно будет возвращать.
- Пока этот механизм не запустили, Украина должна получать от Евросоюза отчисления из текущих доходов, которые приносят эти активы. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что первый транш в 1,4 млрд евро будет предоставлен в июле.