ЄС планує змінити механізм заморожування російських активів заради України

Партнери ЄС у Великій сімці хочуть гарантій, що Брюссель передчасно не розблокує заморожені російські активи

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Країни Європейського Союзу у середу, 24 липня, розглянуть зміни до механізму заморожування російських активів згідно з планом Великої сімки (G7) щодо кредиту $50 млрд для України. Про це повідомляють агентства Reuters і Bloomberg.

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Країни G7 домовились до кінця року виділити Україні новий пакет фінансової допомоги завдяки майбутнім доходам від активів Росії, і кредитори хочуть гарантій, що ці активи не будуть розблоковані достроково.

Зараз згідно з регламентом Євросоюзу, санкції проти Росії продовжують кожні шість місяців.

Союзники, включно зі Сполученими Штатами, бояться, що в якийсь момент між 27 країнами Євросоюзу можуть виникнути розбіжності в питанні санкцій і це поставить під загрозу всю позику.

Тому Євросоюз розглядає два варіанти: пропонується або зробити заморозку безстроковою з регулярним переглядом на основі чітко визначених критеріїв (завершення агресії, виплата Росією компенсацій), або збільшити строк продовження до трьох років.

Ці два варіанти спрямовані на підвищення правової визначеності та прогнозованості для партнерів Євросоюзу по Великій сімці.