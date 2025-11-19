Украина рассчитывает на утверждение в декабре "архитектуры" реперационного кредита

ЕС рассмотрит кредит для Украины в размере 140 млрд евро из-за риска нехватки финансирования в 2026 году

Фото: EPA / Sarah Meysonner

Украина призывает европейских партнеров принять политическое решение о предоставлении кредита в размере 140 млрд евро, обеспеченного замороженными российскими активами, на декабрьском саммите. Об этом сообщает Reuters.

Европейские лидеры планируют вернуться к обсуждению "репарационного кредита" для Украины на саммите 18 декабря. По прогнозам, Украине потребуются первые значительные транши финансовой поддержки уже со второго квартала 2026 года.

"Мы не ожидаем, что все технические детали будут окончательно согласованы к этому времени, но архитектура кредитования должна быть согласована", – заявила в интервью Ирина Мудрая, заместитель руководителя Офиса президента Зеленского и ведущий юридический советник.

По ее словам, Украина ожидает от европейских союзников определения структуры и системы управления, через которые будут предоставляться средства. Ирина Мудрая подчеркнула критическую важность участия Украины в принятии решений по распределению и приоритизации средств.

"Без прямого участия Украины помощь рискует оказаться неэффективной просто потому, что мы знаем реальные потребности на местах, но решение, безусловно, должно быть принято совместно с нашими партнерами", – пояснила она.

Учитывая минимальные перспективы прямой помощи от США при президенте Дональде Трампе, Украина может остаться без финансирования в течение первого квартала следующего года, если новая европейская помощь не поступит вовремя.