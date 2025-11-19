Україна розраховує на затвердження в грудні "архітектури" репераційного кредиту

ЄС розгляне кредит для України на 140 млрд євро через ризик браку фінансування у 2026 році

Фото: EPA / Sarah Meysonner

Україна закликає європейських партнерів ухвалити політичне рішення щодо надання кредиту розміром 140 млрд євро, забезпеченого замороженими російськими активами, на грудневому саміті. Про це повідомляє Reuters.

Європейські лідери планують повернутися до обговорення "репараційного кредиту" для України на саміті 18 грудня. За прогнозами, Україні знадобляться перші значні транші фінансової підтримки вже з другого кварталу 2026 року.

"Ми не очікуємо, що всі технічні деталі будуть остаточно узгоджені до того часу, але архітектура видання кредиту має бути узгоджена", – заявила в інтерв'ю Ірина Мудра, заступниця керівника Офісу президента Зеленського і його провідна юридична радниця.

За її словами, Україна очікує від європейських союзників визначення структури та системи управління, через які надаватимуться кошти. Ірина Мудра наголосила на критичній важливості участі України в ухваленні рішень щодо розподілу та пріоритизації коштів.

"Без прямої участі України допомога ризикує стати неефективною лише тому, що ми знаємо реальні потреби на місцях, але рішення однозначно має бути ухвалено разом з нашими партнерами", – пояснила вона.

З огляду на мінімальні перспективи прямої допомоги від США за президента Дональда Трампа, Україна може залишитися без фінансування протягом першого кварталу наступного року, якщо нова європейська допомога не надійде вчасно.