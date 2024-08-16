"Эта история на десятилетия". Россиян призвали готовиться к жизни под санкциями

Представитель МИД РФ Дмитрий Биричевский. Фото - Дискуссионный клуб Валдай

Санкційні обмеження, запроваджені Заходом проти Росії, залишаться на десятиліття незалежно від результатів завершення війни в Україні. Про це заявив директор департаменту економічного співробітництва МЗС РФ Дмитро Бірічевський.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Эта история на десятилетия. Каким бы ни был процесс и результат урегулирования [российско-украинской войны]", – сказал российский дипломат, выступая на дискуссионном клубе "Валдай".

По словам Биричевского, целью западных санкций является "недобросовестная конкуренция". А война РФ против Украины стала лишь "предлогом", ведь ограничения были введены "гораздо раньше".

"Они накладывают новые санкции, новые ограничения. Вот такая спираль идет. И ожидать, что это прекратится, – я бы на это не рассчитывал", – сказал представитель российского МИД.

Биричевский добавил, что речь идет о персональных, секторальных ограничительных мерах и заморозке активов, которых против Москвы введено недружественными государствами уже свыше 20 000.

По его словам, "большинство стран мира все-таки не присоединилась к этим мерам", но они "вынуждены их исполнять, потому что у американцев есть "вторичка" – вторичные санкции".

Какими бы тяжелыми ни были санкции для промышленности и банковской системы, они заставляют Россию "перестраивать структуру экономики", добавил Биричевский.

"Мы в начале 90-х считали, что у нас есть нефть, газ – мы все остальное купим за рубежом. А вот сейчас не купим", – заключил российский чиновник.