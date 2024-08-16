"Ця історія на десятиліття". Росіян закликали готуватися до життя під санкціями

Представник МЗС РФ Дмитро Біричевський (Фото: Дискусійний клуб "Валдай")

Санкційні обмеження, запроваджені Заходом проти Росії, залишатимуться на десятиліття незалежно від результатів завершення війни в Україні. Про це заявив директор департаменту економічного співробітництва МЗС РФ Дмитро Бірічевський.

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"Ця історія на десятиліття. Яким би не був процес та результат врегулювання [російсько-української війни]", – сказав російський дипломат, виступаючи на дискусійному клубі "Валдай".

За словами Бірічевського, метою західних санкцій є "несумлінна конкуренція". А війна РФ проти України стала лише "приводом", адже обмеження були запроваджені "набагато раніше".

"Вони накладають нові санкції, нові обмеження. Ось така спіраль іде. І чекати, що це припиниться, – я б на це не розраховував", – сказав представник російського МЗС.

Бірічевський додав, що йдеться про персональні, секторальні обмежувальні заходи та заморожування активів, яких проти Москви введено недружніми державами вже понад 20 000.

За його словами, "більшість країн світу все-таки не приєдналася до цих заходів", але вони "змушені їх виконувати, тому що американці мають "вторинку" – вторинні санкції".

Якими б важкими не були санкції для промисловості та банківської системи, вони змушують Росію "перебудовувати структуру економіки", додав Бірічевський.

"Ми на початку 90-х вважали, що у нас є нафта, газ – ми все інше купимо за кордоном. А ось зараз не купимо", – сказав російський чиновник.