"Потрібне додаткове посилення". Одного підвищення ставки в Росії не вистачило

Для стримування інфляції Центробанк може знову підвищити ключову ставку

Фото: EPA

Щоб стримати зростання інфляції, що триває в Росії, потрібно додаткове посилення грошово-кредитних умов. Про це йдеться у свіжому огляді Центробанку РФ.

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Споживчі ціни у РФ у липні зростали швидше, ніж місяцем раніше: на 1,14% проти 0,64% у червні. З поправкою на сезонність у річному вираженні місячний приріст цін становив 16,1% (у червні – 9,3%).

Банк Росії пояснив, що це сталося переважно через індексацію комунальних тарифів. Вона була "вищою, ніж зазвичай".

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Крім цього, збільшилося зростання цін на окремі товари з волатильними цінами – плодоовочеву продукцію та нафтопродукти.

"Стійкий інфляційний тиск практично не змінився порівняно з попереднім місяцем, залишаючись на підвищеному рівні і поки не демонструючи стійкого зниження. Для того, щоб інфляція знову почала знижуватися, потрібно додаткове посилення грошово-кредитних умов", – йдеться в огляді.

Регулятор сподівається, що посилення грошово-кредитної політики обмежить надмірне розширення внутрішнього попиту та його проінфляційні наслідки.

26 липня Центральний банк Росії підвищив ключову ставку до 18%. З грудня 2023 року вона була на рівні 16%.

Після цього глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна спрогнозувала, що наслідками перегріву економіки стануть стагфляція та глибока рецесія.

Свіжий аналіз Bloomberg свідчить, що зростання обмежень у ключових секторах може призвести до стрімкого охолодження економіки Росії.

Наступне засідання Банку Росії про ставку заплановано на 13 вересня.