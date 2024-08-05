У НБУ схиляються більше не змінювати облікову ставку до кінця року

У НБУ не виключають й зниження ставки, але тільки якщо не прискорюватиметься інфляція

Фото: пресслужба НБУ

Члени Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку переконані, що на етапі очікуваного прискорення інфляції та ймовірного погіршення інфляційних очікувань НБУ доцільно призупинити цикл зниження облікової ставки щонайменше до кінця 2024 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ з посиланням на стенограму дискусії членів КМП від 24 липня, коли було ухвалено рішення залишити облікову ставку на рівні 13%.

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Дехто з членів КМП не виключив, що за певних обставин НБУ доведеться навіть підвищити ставку. Декілька учасників дискусії вважали, що після заспокоєння валютного ринку та стабілізації очікувань НБУ зможе відновити цикл зниження облікової ставки ще до кінця року.

Члени КМП погодилися, що за умов посилення інфляційного тиску, підвищення прогнозу інфляції та можливої реалізації проінфляційних ризиків доцільно зберегти облікову ставку. Таке рішення надаватиме заспокійливий вплив на інфляційні та курсові очікування.

Необхідність захисту гривневих заощаджень населення від інфляції також була одним з аргументів для зупинення зниження облікової ставки та активізації заходів щодо підтримки стійкості валютного ринку.

Збереження належного рівня реальної прибутковості гривневих інструментів (депозитів та ОВДП) є важливим для обмеження тиску на валютному ринку та наближення інфляції до цілі у 5% на прогнозному горизонті.

До Комітету з монетарної політики входять 11 членів, зокрема голова НБУ, його заступники та голови департаментів.