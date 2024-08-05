В НБУ склоняются больше не менять учетную ставку до конца года

В НБУ не исключают и снижения ставки, но только если не будет ускоряться инфляция

Фото: пресс-служба НБУ

Члены Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка убеждены, что на этапе ожидаемого ускорения инфляции и вероятного ухудшения инфляционных ожиданий НБУ целесообразно приостановить цикл снижения учетной ставки как минимум до конца 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на стенограмму дискуссии членов КМП от 24 июля, когда было принято решение оставить учетную ставку на уровне 13%.

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Некоторые из членов КМП не исключили, что при определенных обстоятельствах НБУ придется даже повысить ставку. Несколько участников дискуссии считали, что после успокоения валютного рынка и стабилизации ожиданий НБУ сможет возобновить цикл снижения учетной ставки еще до конца года.

Члены КМП согласились, что в условиях усиления инфляционного давления, повышения прогноза инфляции и возможной реализации проинфляционных рисков целесообразно сохранить учетную ставку. Такое решение будет оказывать успокаивающее влияние на инфляционные и курсовые ожидания.

Необходимость защиты гривневых сбережений населения от инфляции также являлась одним из аргументов для приостановления снижения учетной ставки и активизации мер по поддержанию устойчивости валютного рынка.

Сохранение должного уровня реальной доходности гривневых инструментов (депозитов и ОВГЗ) важно для ограничения давления на валютном рынке и приближения инфляции к цели 5% на прогнозном горизонте.

В Комитет по монетарной политике входят 11 членов, в том числе глава НБУ, его заместители и главы департаментов.