"Требуется дополнительное ужесточение". Одного повышения ставки в России не хватило
Чтобы сдержать продолжающийся рост инфляции в России, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий. Об этом говорится в свежем обзоре Центробанка РФ.
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Потребительские цены в РФ в июле росли быстрее, чем месяцем ранее: на 1,14% против 0,64% в июне. С поправкой на сезонность в годовом выражении месячный прирост цен составил 16,1% (в июне – 9,3%).
Банк России объяснил, что это произошло преимущественно из‐за индексации коммунальных тарифов. Она была "более высокой, чем обычно".
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Кроме этого, увеличился рост цен на отдельные товары с волатильными ценами – плодоовощную продукцию и нефтепродукты.
"Устойчивое инфляционное давление практически не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем, оставаясь на повышенном уровне и пока не демонстрируя устойчивого снижения. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий", – говорится в обзоре.
Регулятор надеется, что ужесточение денежно-кредитной политики ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия.
26 июля Центральный банк России повысил ключевую ставку до 18%. С декабря 2023 года она находилась на уровне 16%.
После этого глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина спрогнозировала, что последствиями перегрева экономики станут стагфляция и глубокая рецессия.
Свежий анализ Bloomberg свидетельствует, что рост ограничений в ключевых секторах может привести к стремительному охлаждению экономики России.
Следующее заседание Банка России о ставке запланировано на 13 сентября.
- Высокая инфляция, которую не удается сбить, – один из признаков перегрева экономики в России, по мнению европейских чиновников.
- В Украине учетная ставка сохраняется на уровне 13%. В июле инфляция впервые с начала 2024 года ускорилась до 5,4% в годовом выражении (по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года) после 4,8% в июне.