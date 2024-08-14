"Требуется дополнительное ужесточение". Одного повышения ставки в России не хватило

Для сдерживания инфляции Центробанк РФ может снова повысить ключевую ставку

Фото: EPA

Чтобы сдержать продолжающийся рост инфляции в России, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий. Об этом говорится в свежем обзоре Центробанка РФ.

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Потребительские цены в РФ в июле росли быстрее, чем месяцем ранее: на 1,14% против 0,64% в июне. С поправкой на сезонность в годовом выражении месячный прирост цен составил 16,1% (в июне – 9,3%).

Банк России объяснил, что это произошло преимущественно из‐за индексации коммунальных тарифов. Она была "более высокой, чем обычно".

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Кроме этого, увеличился рост цен на отдельные товары с волатильными ценами – плодоовощную продукцию и нефтепродукты.

"Устойчивое инфляционное давление практически не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем, оставаясь на повышенном уровне и пока не демонстрируя устойчивого снижения. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий", – говорится в обзоре.

Регулятор надеется, что ужесточение денежно-кредитной политики ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия.

26 июля Центральный банк России повысил ключевую ставку до 18%. С декабря 2023 года она находилась на уровне 16%.

После этого глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина спрогнозировала, что последствиями перегрева экономики станут стагфляция и глубокая рецессия.

Свежий анализ Bloomberg свидетельствует, что рост ограничений в ключевых секторах может привести к стремительному охлаждению экономики России.

Следующее заседание Банка России о ставке запланировано на 13 сентября.