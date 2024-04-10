Еврокомиссия проверяет свободу движения капиталов в Украине. Нужно для вступления в ЕС
Еврокомиссия начала официальный скрининг для Украины относительно переговорного раздела 4 "Свобода движения капитала". Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
В ходе скрининга анализируется национальное законодательство государства-кандидата на вступление в Европейский Союз и степень его соответствия актам права ЕС.
В рамках этого переговорного раздела анализируется соответствие следующим сферам законодательства ЕС:
- свобода движения капитала и платежей
- платежные системы
- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Скрининг состоит из двух этапов. На первом представители Еврокомиссии рассказывают о ключевых актах права ЕС по переговорным разделам и отвечают на вопросы государства-кандидата на вступление в ЕС.
На втором этапе государство-кандидат представляет состояние имплементации законодательства ЕС по переговорным разделам и планы по согласованию национального законодательства с европейским до момента полноправного членства в ЕС.
"Мы понимаем, что перед нами стоит достаточно много задач для полноценного обеспечения свободного движения капитала. В то же время даже в условиях войны мы имеем ряд сдвигов, а в чем-то – значительно продвинулись вперед", – прокомментировал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.
Так, НБУ постепенно смягчает валютные ограничения при наличии сложившихся предпосылок, принимает меры по интеграции украинского платежного рынка с европейским и способствует дальнейшему приближению украинского законодательства к стандартам FATF.
Также продолжается работа по введению четких правил регулирования рынка виртуальных активов, которые будут соответствовать праву ЕС.
Ранее, 14 марта, начался официальный скрининг переговорного раздела 9 "Финансовые услуги", работу по которому также координирует НБУ.
- 2 апреля 2024 года НБУ сообщил, что сумма привлеченных денег от продажи ОВГЗ приближается к триллиону гривен.
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