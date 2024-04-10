Єврокомісія перевіряє свободу руху капіталів в Україні. Потрібно для вступу до ЄС

Фото: пресслужба НБУ

Єврокомісія розпочала офіційний скринінг для України щодо переговорного розділу 4 "Свобода руху капіталу". Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Під час скринінгу аналізується національне законодавство держави-кандидата на вступ до Європейського Союзу та ступінь його відповідності актам права ЄС.

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У рамках цього переговорного розділу аналізується відповідність наступним сферам законодавства ЄС:

- свобода руху капіталу та платежів

- платіжні системи

- протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Скринінг складається із двох етапів. На першому представники Єврокомісії розповідають про ключові акти права ЄС щодо переговорних розділів та відповідають на питання держави-кандидата на вступ до ЄС.

На другому етапі держава-кандидат представляє стан імплементації законодавства ЄС за переговорними розділами та плани щодо узгодження національного законодавства з європейським до моменту повноправного членства в ЄС.

"Ми розуміємо, що перед нами стоїть чимало завдань для повноцінного забезпечення вільного руху капіталу. Водночас навіть в умовах війни ми маємо низку зрушень, а в чомусь – значно просунулися вперед", – прокоментував заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Так, НБУ поступово пом'якшує валютні обмеження за наявності сформованих передумов, вживає заходів щодо інтеграції українського платіжного ринку з європейським і сприяє подальшому наближенню українського законодавства до стандартів FATF.

Також триває робота щодо запровадження чітких правил регулювання ринку віртуальних активів, що відповідатимуть праву ЄС.

Раніше, 14 березня, розпочався офіційний скринінг переговорного розділу 9 "Фінансові послуги", роботу з якого також координує НБУ.

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