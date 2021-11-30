Финансирования БЭБ на 2022 год не хватит даже на зарплаты – Мельник

В проекте госбюджета на 2022 год для Бюро экономической безопасности (БЄБ) заложено 600 млн грн, при необходимом минимуме только на зарплаты в 900 млн грн. Об этом заявил глава БЭБ Вадим Мельник на брифинге, сообщает ЭП.

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По его словам, бюджетный запрос в 5 млрд грн был отклонен Министерством финансов. При этом, народные депутаты внесли правку, которой предлагают увеличить расходы еще на 1,6 млрд грн – до 2,2 млрд грн.

Соответствующую правку №1985 подала нардеп от Слуги Народа Анна Пуртова. Увеличить предлагалось за счет средств госбюджета, полученных с прибыли Нацбанка.

Эту правку учли, но только в части увеличения расходов на Бюро. Окончательно финансирование БЭБ решится на втором чтении госбюджета.

Мельник также отметил, что до конца февраля 2022 года планируется укомплектовать 30% штата всех регионов, то есть 1400 человек. Годовые расходы на их зарплаты составят около 900 млн грн.

Он добавил, что зарплаты на административных должностях начинаются с 25 700 грн, аналитики будут зарабатывать от 42 000 грн.

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Анна Лыса-Кузмич

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