Финансирования БЭБ на 2022 год не хватит даже на зарплаты – Мельник
В проекте госбюджета на 2022 год для Бюро экономической безопасности (БЄБ) заложено 600 млн грн, при необходимом минимуме только на зарплаты в 900 млн грн. Об этом заявил глава БЭБ Вадим Мельник на брифинге, сообщает ЭП.
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По его словам, бюджетный запрос в 5 млрд грн был отклонен Министерством финансов. При этом, народные депутаты внесли правку, которой предлагают увеличить расходы еще на 1,6 млрд грн – до 2,2 млрд грн.
Соответствующую правку №1985 подала нардеп от Слуги Народа Анна Пуртова. Увеличить предлагалось за счет средств госбюджета, полученных с прибыли Нацбанка.
Эту правку учли, но только в части увеличения расходов на Бюро. Окончательно финансирование БЭБ решится на втором чтении госбюджета.
Мельник также отметил, что до конца февраля 2022 года планируется укомплектовать 30% штата всех регионов, то есть 1400 человек. Годовые расходы на их зарплаты составят около 900 млн грн.
Он добавил, что зарплаты на административных должностях начинаются с 25 700 грн, аналитики будут зарабатывать от 42 000 грн.
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- Верховная Рада приняла законопроект о создании БЭБ в январе 2021 года, в марте документ завизировал Владимир Зеленский. 16 июня был объявлен конкурс на директора БЭБ. Вадима Мельника назначили главой БЭБ 20 августа.
- 18 ноября Мельник заявил, что первыми делами БЭБ будут расследования в государственном секторе, в том числе дела УЗ и ГПЗК.
- 24 ноября Кабмин выдал распоряжение №1493-р об официальном начале работы БЭБ.
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