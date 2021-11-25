Кабмин дал старт работе Бюро экономической безопасности
24 ноября Кабинет министров выдал распоряжение №1493-р об официальном начале работы Бюро экономической безопасности, сообщает пресс-служба правительства.
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"По состоянию на 25 ноября центральный аппарат БЭБ сформирован более чем на 30% его граничной кадровой численности, что позволяет запустить аналитическую и правоохранительную функцию Бюро", — говорится в сообщении.
Таким образом, БЭБ начинает работу со штатом в 214 человек.
Также уточняется, что, несмотря на официальное решение, органу пока не выделены специально оборудованные помещения и здания. Это может привести к затягиванию передачи уголовных производств в БЭБ от стражей порядка, которые теряют функции расследования экономических правонарушений.
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- Верховная Рада приняла законопроект о создании БЭБ в январе 2021 года, в марте документ завизировал президент Владимир Зеленский. 16 июня был объявлен конкурс на директора БЭБ. На него подалось около 50 кандидатов. Вадима Мельника назначили главой БЭБ 20 августа. Совет общественного контроля за БЭБ сформирован 12 сентября.
- 18 ноября Мельник заявил, что первыми делами БЭБ будут расследования в государственном секторе, в том числе дела Укрзализныци и Государственной продовольственно-зерновой корпорации.
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