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Кабмин дал старт работе Бюро экономической безопасности

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2021, 16:23
Кабмин дал старт работе Бюро экономической безопасности - Фото
Вадим Мельник (фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

24 ноября Кабинет министров выдал распоряжение №1493-р об официальном начале работы Бюро экономической безопасности, сообщает пресс-служба правительства.

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"По состоянию на 25 ноября центральный аппарат БЭБ сформирован более чем на 30% его граничной кадровой численности, что позволяет запустить аналитическую и правоохранительную функцию Бюро", — говорится в сообщении.

Таким образом, БЭБ начинает работу со штатом в 214 человек.

Также уточняется, что, несмотря на официальное решение, органу пока не выделены специально оборудованные помещения и здания. Это может привести к затягиванию передачи уголовных производств в БЭБ от стражей порядка, которые теряют функции расследования экономических правонарушений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюро экономической безопасности – очередной карательный орган или прорыв для Украины

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Анна Лыса-Кузмич
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вадим мельник Бюро экономической безопасности БЭБ
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