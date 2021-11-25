Кабмин дал старт работе Бюро экономической безопасности

24 ноября Кабинет министров выдал распоряжение №1493-р об официальном начале работы Бюро экономической безопасности, сообщает пресс-служба правительства.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook:главные бизнес-новости

"По состоянию на 25 ноября центральный аппарат БЭБ сформирован более чем на 30% его граничной кадровой численности, что позволяет запустить аналитическую и правоохранительную функцию Бюро", — говорится в сообщении.

Таким образом, БЭБ начинает работу со штатом в 214 человек.

Также уточняется, что, несмотря на официальное решение, органу пока не выделены специально оборудованные помещения и здания. Это может привести к затягиванию передачи уголовных производств в БЭБ от стражей порядка, которые теряют функции расследования экономических правонарушений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюро экономической безопасности – очередной карательный орган или прорыв для Украины

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook:главные бизнес-новости

Анна Лыса-Кузмич

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.