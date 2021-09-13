Сформирован Совет общественного контроля при БЭБ. Кто эти люди
Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности сформирован. В списке – 15 человек, которые набрали наибольшее количество голосов.
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Три кандидата от политической партии Демократична Сокира – Тарас Котов, Евгений Романюк и Андрей Ткаченко, набрали больше голосов, чем все остальные кандидаты, вместе взятые, сообщил сооснователь партии Виктор Трегубов.
"Есть результаты голосования за общественный совет при Бюро экономической безопасности. Они неплохие, многих знаю лично как порядочных ребят", – отметил глава фракции Голос Ярослав Железняк.
Кто прошел в общественный совет
Тарас Котов (Демократична Сокира)
Евгений Романюк (Демократична Сокира)
Андрей Ткаченко (Демократична Сокира)
Михаил Лавровский (Українське товариство економічних свобод)
Катерина Глазкова (Спілка українських підприємців)
Андрей Ерашов (Спілка українських підприємців)
Андрей Морозовский (Інститут моніторингу підакцизних товарів)
Дария Марчак (Міжнародна громадська організація київський економічний інститут)
Татьяна Тищук (Міжнародна громадська організація київський економічний інститут)
Денис Жело (Профспілкова організація Миколаєва Сильні разом)
Станислав Бондаренко (Громадська організація Всеукраїнське об'єднання Патріот)
Назар Первак (Громадська організація Всеукраїнське об'єднання Антикорупційний блокпост)
Анна Майборода (Громадська організація Всеукраїнське об'єднання Патріот)
Сергей Кицул (Громадська організація Промислово-підприємницька спілка)
Яков Воронин (Громадська організація Промислово-підприємницька спілка).
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- Верховная Рада приняла законопроект о создании БЭБ в январе 2021 года, в марте документ завизировал президент Владимир Зеленский. 16 июня был объявлен конкурс на директора БЭБ. На него подалось около 50 кандидатов. В частности – экс-министр финансов Александр Данилюк, член Совета НБУ Василий Горбаль, Мельник и бывший народный депутат Николай Катеринчук. При этом еще до завершения конкурса шестеро собеседников LIGA.net в политических и бизнес-кругах называли Мельника главным претендентом на победу. Детали – тут. Последнего назначили главой БЭБ 20 августа. Бюро заработает 25 сентября.
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