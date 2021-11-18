В первую очередь БЭБ приступит к делам Укрзализныци и ГПЗКУ – Мельник

Первыми делами вновь Бюро экономической безопасности будут расследования в государственном секторе, в частности дела Укрзализныци и Государственной продовольственно-зерновой корпорации. Об этом заявил в интервью Forbes директор БЭБ Вадим Мельник.

Мельник отметил, что без аналитики сейчас сложно определить, где в экономике страны наиболее рисковая ситуация.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Но прежде всего внимание будет обращено на дела, в которых фигурирует Укрзализныця: 47 миллионов, 52 миллиона, 204 миллиона – это суммы хищения. Или на Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины (ГПЗКУ), которая получила от Китая кредит $1,5 млрд. Наверняка, такие дела нуждаются в более быстром реагировании БЭБ", — подчеркнул Вадим Мельник.

По его словам, в ближайших планах ведомства 1 января 2022 года запустить набор аналитиков и детективов в 23 территориальных органа.

До конца февраля должно заработать 40% состава в каждом областном центре Украины. В регионах, ориентирующихся на сельское хозяйство, будет больше аналитиков, специализирующихся на агросекторе, в областях, где больше промышленных предприятий, будет больше профильных аналитиков по промышленности.

Читайте также Глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник дал первое интервью. Что ждать бизнесу

"Благодаря тому, что в каждой области мы будем иметь региональные подразделения, сможем следить за законностью действий местных властей: не разворовываются ли средства, выявлять незаконные решения и сомнительные тендеры. Относительно олигархов и финансово-промышленных групп – да, если они совершают нарушения, то будем ими заниматься в пределах нашей компетенции", – сказал Мельник.

Также он сообщил, что в поле зрения ведомства попадет и подакцизная отрасль, и незаконная приватизация, и стратегические активы государства.

Финансовый сектор с государственными банками также входит в сферу ответственности Бюро. С оккупированных территорий перемещаются поддельные сигареты, водочная продукция, горюче-смазочные материалы – это вредит экономике государства, и ведомство будет этими делами заниматься однозначно.

Мельник подчеркнул, что через год уже будут показатели работы БЭБ, а в марте 2023 года будет представлен отчет за 2022 год.

Не успеваешь за изменениями законодательства? Автоматические оповещения доступны в системе LIGA360. Не пропусти важных новшеств.

Читайте также: Бюро экономбезопасности возглавил ветеран Налоговой Вадим Мельник. Что о нем нужно знать

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.