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В первую очередь БЭБ приступит к делам Укрзализныци и ГПЗКУ – Мельник

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 09:42
В первую очередь БЭБ приступит к делам Укрзализныци и ГПЗКУ – Мельник - Фото
Вадим Мельник (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Первыми делами вновь Бюро экономической безопасности будут расследования в государственном секторе, в частности дела Укрзализныци и Государственной продовольственно-зерновой корпорации. Об этом заявил в интервью Forbes директор БЭБ Вадим Мельник.

Мельник отметил, что без аналитики сейчас сложно определить, где в экономике страны наиболее рисковая ситуация.

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"Но прежде всего внимание будет обращено на дела, в которых фигурирует Укрзализныця: 47 миллионов, 52 миллиона, 204 миллиона – это суммы хищения. Или на Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины (ГПЗКУ), которая получила от Китая кредит $1,5 млрд. Наверняка, такие дела нуждаются в более быстром реагировании БЭБ", — подчеркнул Вадим Мельник.

По его словам, в ближайших планах ведомства 1 января 2022 года запустить набор аналитиков и детективов в 23 территориальных органа.

До конца февраля должно заработать 40% состава в каждом областном центре Украины. В регионах, ориентирующихся на сельское хозяйство, будет больше аналитиков, специализирующихся на агросекторе, в областях, где больше промышленных предприятий, будет больше профильных аналитиков по промышленности.

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"Благодаря тому, что в каждой области мы будем иметь региональные подразделения, сможем следить за законностью действий местных властей: не разворовываются ли средства, выявлять незаконные решения и сомнительные тендеры. Относительно олигархов и финансово-промышленных групп – да, если они совершают нарушения, то будем ими заниматься в пределах нашей компетенции", – сказал Мельник.

Также он сообщил, что в поле зрения ведомства попадет и подакцизная отрасль, и незаконная приватизация, и стратегические активы государства.

Финансовый сектор с государственными банками также входит в сферу ответственности Бюро. С оккупированных территорий перемещаются поддельные сигареты, водочная продукция, горюче-смазочные материалы – это вредит экономике государства, и ведомство будет этими делами заниматься однозначно.

Мельник подчеркнул, что через год уже будут показатели работы БЭБ, а в марте 2023 года будет представлен отчет за 2022 год.

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Наталия Софиенко
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вадим мельник Бюро экономической безопасности БЭБ
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