Финансовая помощь: кто из партнеров дал больше всего денег Украине и сколько

Соединенные Штаты предоставили Украине наибольший объем финансовой помощи среди международных партнеров в 2022 году - 410 млрд грн. Цифру озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Страны Европейского Союза и его институции вместе с Европейским инвестиционным банком выделили Украине 390 млрд грн.

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От МВФ Украина получила 88 млрд грн.

От Канады – 60 млрд грн.

От Великобритании – 35 млрд грн.

От Всемирного банка – 34 млрд грн.

От Японии – 17 млрд грн.

Также были и другие суммы от многих партнеров.

Всего, по данным НБУ, Украина получила 1,1 трлн грн ($31 млрд) финансовой помощи от международных партнеров в 2022 году.

"Мы благодарны правительствам и народам всех стран, которые в прошлом году поддерживали Украину финансово. Благодаря этому мы не задерживали ни на один день ни пенсии, ни социальные выплаты, ни зарплаты учителям или врачам. Мы профинансировали все эти расходы в полном объеме и вовремя", — заявил Шмыгаль.

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Роман Бриль

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