UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Финансовая помощь: кто из партнеров дал больше всего денег Украине и сколько

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 14:43
Финансовая помощь: кто из партнеров дал больше всего денег Украине и сколько - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Соединенные Штаты предоставили Украине наибольший объем финансовой помощи среди международных партнеров в 2022 году - 410 млрд грн. Цифру озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.   

Страны Европейского Союза и его институции вместе с Европейским инвестиционным банком выделили Украине 390 млрд грн.   

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

От МВФ Украина получила 88 млрд грн. 

От Канады – 60 млрд грн. 

От Великобритании – 35 млрд грн. 

От Всемирного банка – 34 млрд грн. 

От Японии – 17 млрд грн. 

Также были и другие суммы от многих партнеров. 

Всего, по данным НБУ, Украина получила 1,1 трлн грн ($31 млрд) финансовой помощи от международных партнеров в 2022 году.  

"Мы благодарны правительствам и народам всех стран, которые в прошлом году поддерживали Украину финансово. Благодаря этому мы не задерживали ни на один день ни пенсии, ни социальные выплаты, ни зарплаты учителям или врачам. Мы профинансировали все эти расходы в полном объеме и вовремя", — заявил Шмыгаль. 

Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
кабмин международные партнеры финансовая помощь украине
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 