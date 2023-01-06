Финансовая помощь: кто из партнеров дал больше всего денег Украине и сколько
Соединенные Штаты предоставили Украине наибольший объем финансовой помощи среди международных партнеров в 2022 году - 410 млрд грн. Цифру озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Страны Европейского Союза и его институции вместе с Европейским инвестиционным банком выделили Украине 390 млрд грн.
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От МВФ Украина получила 88 млрд грн.
От Канады – 60 млрд грн.
От Великобритании – 35 млрд грн.
От Всемирного банка – 34 млрд грн.
От Японии – 17 млрд грн.
Также были и другие суммы от многих партнеров.
Всего, по данным НБУ, Украина получила 1,1 трлн грн ($31 млрд) финансовой помощи от международных партнеров в 2022 году.
"Мы благодарны правительствам и народам всех стран, которые в прошлом году поддерживали Украину финансово. Благодаря этому мы не задерживали ни на один день ни пенсии, ни социальные выплаты, ни зарплаты учителям или врачам. Мы профинансировали все эти расходы в полном объеме и вовремя", — заявил Шмыгаль.
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